Traficantes usam cobras para proteger drogas na Bahia

Duas jibóias eram usadas para proteger drogas da polícia e de curiosos por traficantes de Salvador. Depois de seis meses de investigações, a Polícia Civil baiana descobriu, no bairro periférico de Pirajá, um centro de distribuição de drogas para pontos de venda da região. No local, onde uma academia de ginástica camuflava a operação, os agentes encontraram cerca de 50 quilos de maconha, armas e munição. As cobras deram trabalho aos policiais, que só conseguiram removê-las usando cabos de vassoura. Os animais foram encaminhados para a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na capital baiana. Quatro pessoas foram presas em flagrante.