Tráfico de órgãos pode virar crime A comissão de juristas do Senado que discute mudanças no Código Penal aprovou ontem uma proposta para criar o crime de tráfico de órgãos. Atualmente, por falta de legislação específica, a retirada de órgãos é enquadrada como lesão corporal com penas consideradas baixas pelos integrantes do colegiado.