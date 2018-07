Tráfico internacional de crianças é investigado no RS Uma investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul indicou que duas servidoras do Fórum de Soledade, no noroeste do Estado, extorquiam dinheiro de estrangeiros para facilitar a adoção de crianças. Um casal suíço com residência na Espanha teria repassado R$ 70 mil às brasileiras nos últimos 18 anos, depois de adotar duas crianças em 1989, uma terceira em 1992, e de tentar adotar mais duas em 1994.