Tráfico pode ter tentado comprar prédio de hospital A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) desarticularam hoje uma quadrilha acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cidades do Vale do Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre. Dois homens foram presos por participação nos negócios da organização. Mais cinco envolvidos já haviam sido presos ao longo das investigações, que começaram em 2008.