Tragédia da Air France completa um ano, sem respostas Nos últimos 12 meses, mais suspeitas do que certezas restaram do desastre do voo 447 Rio-Paris da Air France que desapareceu no Oceano Atlântico e matou 228 passageiros e tripulantes. Após o fracasso das buscas, entraram no centro das críticas de experts independentes, de pilotos e das famílias de vítimas a Airbus, a Air France e, sobretudo, o Escritório de Investigação e Análises para a Aviação Civil (BEA), órgão do governo francês responsável pela investigação.