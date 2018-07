Tragédia destrói famílias e sonhos de universitários

Filho único, Guilherme Gonçalves, de 19 anos, cursava agronomia. Natural de Ijuí, Allana Willers, de 18 anos, estudava jornalismo. Andressa Ferreira, de 18 anos, de Santa Rosa, deixou sua cidade no ano passado para fazer faculdade em Santa Maria. E gelo Aita, de 24 anos, tinha planos para trabalhar nas terras da família quando terminasse o curso de veterinária.

As histórias das vítimas do incêndio na boate Kiss, divulgada pelo jornal local Diário de Santa Maria, usando informações da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), dão a dimensão da tragédia, que, em poucas horas, reduziu a cinzas famílias e sonhos, o futuro de mais de 200 jovens e a vida de pais que, desesperados, faziam tocar uma sinfonia de celulares junto aos corpos das vítimas.

Segundo um levantamento inicial da UFSM, pelo menos 101 das 231 vítimas do incêndio na boate Kiss eram estudantes da universidade - considerada uma das melhores do Rio Grande do Sul.

Eram alunos dos mais variados cursos - engenharia, economia, jornalismo, agronomia, filosofia, bioquímica, entre outros.

Alguns ainda celebravam a nova vida de estudante universitário, após se esforçarem para passar em um dos vestibulares mais competitivos do Estado - em alguns cursos, a concorrência foi de mais de 50 para cada vaga. Outros, já faziam planos para começar a vida profissional.

A lista de estudantes mortos foi elaborada pela UFSM com base na relação preliminar de vítimas divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul, mas pode crescer em função de erros na grafia dos nomes.

Um dos alunos mortos seria estrangeiro: o estudante paraguaio Guido Ramón Britez Burro, de 21 anos, que cursava zootecnia na UFSM, como parte de um grupo de 50 alunos de outros países.

Entre as vítimas, também há estudantes de outras universidades - como a Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) e o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA).

Havia pelo menos 7 centros de ensino superior em Santa Maria, em uma cidade de pouco mais de 260 mil habitantes.

Localizada em um bairro central da cidade, a Kiss era frequentada por jovens de 18 a 30 anos e conhecida por fazer festas de estudantes.

Na noite do incêndio, a boate realizava o evento "Agromerados", promovido como uma festa de estudantes dos cursos de agronomia, medicina veterinária, tecnologia de alimentos, zootecnia, tecnologia em agronegócio e pedagogia da UFSM. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.