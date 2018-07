Tragédia do Butantã ronda museus científicos

A diretora do Museu Nacional, Claudia Carvalho, reconhece que falta treinamento contra incêndio na instituição do Rio. "Os extintores são trocados periodicamente e estão dentro da validade, mas falta treinamento. Muitas pessoas não sabem usar o extintor", disse ela, ressaltando ser "uma delas". A coleção é formada por cerca de 20 milhões de itens distribuídos nos acervos botânico, zoológico, geológico e antropológico.

Nilson Gabas Junior, diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, conta que recentemente a equipe se deu conta de um erro que era cometido no local. Como o álcool era comprado uma vez ao ano por meio de licitação, pesquisadores "estavam armazenando o álcool nas suas salas e nos corredores". O acervo de zoologia do museu conta com cerca de 2,2 milhões de espécimes.

Ele apontou como algumas das demandas físicas do Goeldi a "reforma dos sistemas elétricos de todos os prédios que abrigam coleções, utilizando materiais de alto padrão de segurança e a instalação de sistemas ativos anti-incêndio, adequados a cada acervo". Também abordou a necessidade de adquirir armários corta-fogo.

O diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ-USP), Hussam Zaher, considera necessário adotar medidas emergenciais. "Aqui temos 10 milhões de espécimes na coleção", calcula Zaher. "Um incêndio causaria uma tragédia maior que a do Butantã." Ele aponta que a atual reitoria da USP deseja transferir o museu do Ipiranga para a Cidade Universitária, na zona oeste de São Paulo. "As coleções cresceram exponencialmente nas últimas décadas. Precisamos de espaço", afirma.

Na 62.ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada no mês passado, em Natal, pesquisadores de todo o País defenderam investimentos nos museus. "É preciso fazer um consórcio interministerial para que se consiga uma manutenção adequada para a preservação dos acervos", diz Miguel Trefaut Rodrigues, da USP. Ele, que já foi diretor do Museu de Zoologia, ressalta que as coleções são ferramentas fundamentais para a educação dos graduandos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.