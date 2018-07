Tragédia em Santa Maria é destaque do New York Times A tragédia na boate Kiss, em Santa Maria (RS), segue repercutindo nos Estados Unidos nesta segunda-feira, na televisão e em jornais. É a principal foto da capa do jornal The New York Times, que ainda dedica quase uma página inteira para falar do acidente, que matou pelo menos 233 pessoas na madrugada de domingo (27).