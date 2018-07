Tragédia em Santa Maria-RS repercute no exterior O incêndio de grandes proporções na boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, ganhou espaço na mídia internacional neste domingo. A rede americana CNN relatou o incidente na televisão e também na internet. Uma das notas diz que o episódio lembra a tragédia de 2003 em uma boate em Rhode Island, onde uma apresentação de fogos de artifício feita pela banda de heavy metal Great White provocou um incêndio que matou mais de 90 pessoas.