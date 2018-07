Tragédia em Santa Maria tem 233 mortos, diz polícia O chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira, informou que a tragédia no incêndio da boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, deixou 233 mortos. Desse total, 115 corpos já foram formalmente reconhecidos, segundo Vieira. De acordo com o policial, o número de mortos inclui 120 homens e 113 mulheres.