Tragédia na BA segue sem culpados

A dois meses de completar 11 anos, a tragédia na fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus (BA), 187 km a oeste de Salvador, ainda não teve os culpados reconhecidos pela Justiça. Na explosão, em 11 de dezembro de 1998, morreram 62 mulheres e 2 crianças que trabalhavam com pólvora num galpão. "São muitas testemunhas e muitos familiares de vítimas para ouvir", alega a promotora do Ministério Público Isabel Adelaide Moura. "Nesse meio tempo, os magistrados também mudam, o que atrapalha."

De acordo com Isabel, para agilizar as apurações, que têm como foco sete denunciados - o empresário Osvaldo Prazeres Bastos, conhecido como Vado dos Fogos, e seus seis filhos -, o caso foi transferido para Salvador. Apesar disso, a transferência contribuiu para atrasar o caso, já que a família acusada protestou contra a proposta do MP e a decisão da Justiça.

O Movimento 11 de Dezembro, ONG criada por familiares de 44 vítimas, estima que 10 mil dos 70 mil habitantes de Santos Antônio de Jesus tenham na produção de fogos de artifício o principal rendimento - estima-se que os envolvidos na fabricação clandestina, na maioria dos casos mulheres e crianças, ganhem R$ 0,70 por dia de trabalho.

A projeção da Associação dos Produtores de Fogos de Santo Antônio de Jesus e Região (Asfogos) é que, apenas de fábricas clandestinas, haja 30 em atividade - e 2 legalizadas. A produção total é estimada em 50 toneladas de fogos por ano.

"A diferença é que, hoje, os clandestinos fazem as pessoas montarem os fogos em casa", diz o diretor da ONG, Ailton Santos. "E o Vado dos Fogos continua sendo o maior produtor de fogos da região, sem contratar um único empregado."

Segundo a promotora, o MP já recebeu denúncias sobre a reincidência do empresário na fabricação ilegal dos fogos. Bastos e seus familiares não foram localizados pela reportagem para comentar o caso.