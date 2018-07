Tragédia na estreia de avião de combate O Contestado marcou o início do uso de aviões de combates no Brasil - e a estreia foi marcada por uma tragédia. O tenente fluminense Ricardo Kirk, formado na École d'Aviation d'Etampes, em Paris, de 39 anos, morreu na tarde de 1.º de março de 1915, quando o avião que pilotava - um aeroplano, motor 90HP, com asa para-sol - caiu durante o voo entre União da Vitória e Caçador.