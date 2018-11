Tragédia no Rio é problema nacional, diz Marco Aurélio

Segundo Garcia, o Rio ainda está fazendo "um inventário" para apurar exatamente quanto será necessário para ajudar as famílias atingidas pela chuva nos últimos dias. "A questão do Rio é nacional. Mesmo que a responsabilidade do que ocorreu lá não seja do governo federal, o governo não faltará no atendimento às vítimas", disse ele, sem saber quanto mais poderá ser destinado ao Estado além dos R$ 200 milhões previstos na medida provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O assessor fez questão de destacar que "no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 1, e sobretudo no PAC 2, a ênfase para a questão das grandes cidades é enorme". De acordo com ele "é óbvio que todo programa habitacional que venha a ser implementado no projeto Minha Casa, Minha Vida terá um impacto nessa situação". "Estamos vivendo no Rio uma situação de anomalia total, quer dizer, o fato de haver habitações em cima de uma lixeira é uma coisa inabitável."

Questionado sobre a responsabilidade das autoridades do Rio sobre o ocorrido, que permitiu a construção de casas em cima de um lixão em Niterói, cidade da região metropolitana da capital fluminense e onde um deslizamento de terra soterrou cerca de 50 casas, Marco Aurélio disse que não é hora de discutir este tipo de questão, mas de buscar solução para os problemas.