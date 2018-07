Tragédia no RS: Dilma presta apoio a parentes de vítimas

De acordo com a Agência Brasil, muito emocionada, a presidente deixou o local sem falar com a imprensa. Antes de chegar ao ginásio, ela também passou no Hospital Caridade, onde está sendo atendida parte dos feridos. Dilma segue para a Base Aérea de Santa Maria, acompanhada pelo prefeito da cidade, César Schimer.

A presidente estava acompanhada do ministro da educação, Aloizio Mercadante; da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-SP). "É o tipo de tragédia que ninguém imagina que possa acontecer. Nossa preocupação agora é atender as famílias, e depois vemos outras coisas (apuração sobre as causas e responsáveis pelo acidente)", disse Marco Maia. O incêndio resultou na morte de 232 pessoas, além de 116 feridos.