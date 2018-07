Tragédia tem 5, não 7, desaparecidos, diz governo do RJ

Do total de 22 desaparecidos contabilizados imediatamente após o acidente, 17 corpos foram localizados, 13 deles identificados. Segundo Simões, um grupo de 20 bombeiros com quatro máquinas buscam por corpos, no local onde estão sendo depositados os entulhos do desabamento, num terreno da companhia municipal de limpeza urbana (Comlurb), no Km zero da Rodovia Washington Luis.

Não há prazo para encerramento das buscas por desaparecidos no local do acidente. "As buscam continuarão até acharmos todos os corpos ou então até termos a convicção de que nenhum deles está mais aqui", afirmou.

Na próxima segunda-feira, a Avenida 13 de maio, epicentro do desabamento, voltará a ser aberta para pedestres. Nos arredores do acidente, o único prédio ainda interditado é o Edifício Capital, localizado na esquina das avenidas 13 de maio com Almirante Barroso.