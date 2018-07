Trajes de Jennifer Lawrence em 'O Lado Bom da Vida' vão a leilão

A casa de leilões Nate D. Sanders, especializada em objetos de celebridades, colocou a venda pela internet itens como calças brancas justas, um casaco de inverno e um sutiã desportivo, que a atriz de 22 anos usou na comédia. O leilão se encerra na quinta-feira e a expectativa é de que saiam por 500 a 1.500 dólares.

"Ela agora está na história por ter um Prêmio da Academia, o que definitivamente dá status (aos itens) agora", disse Laura Yntema, porta-voz da casa de leilões.

Cinco itens usados por Lawrence ou do seu figurino no filme estão à venda, com lances iniciais de 100 dólares.

A calça branca, por exemplo, foi feita sob medida para a atriz e usada na cena em que ela contracena com Bradley Cooper num salão de baile.

O leilão inclui também nove itens de vestuário usados ou do figurino de Cooper, e dois itens do figurino do coadjuvante Chris Tucker.

Os estúdios de cinema muitas vezes cedem itens de figurino a casas de leilão, onde mesmo pequenos objetos podem atrair lances elevados de fãs e colecionadores.

(Reportagem de Eric Kelsey)