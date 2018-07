Trajetória descendente de Quintão embola 2o turno em BH Depois de impedir os planos do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT) de eleger Marcio Lacerda (PSB) para a prefeitura da capital mineira ainda no primeiro turno, Leonardo Quintão (PMDB) começa a perder espaço na preferência dos eleitores. Com a arrancada meteórica nas últimas semanas do primeiro turno, que o fez chegar quase empatado com Lacerda (teve 41,26 por cento dos votos contra 43,59 do adversário), Quintão apareceu como favorito na primeira pesquisa do segundo turno, mas seu desempenho vem caindo vertiginosamente. Na primeira pesquisa feita pelo Ibope, Quintão já havia superado Lacerda por 18 pontos percentuais. Sondagem posterior do Datafolha, no fim da última semana, mostrava uma redução de sua vantagem para 10 pontos percentuais. Nesta quarta-feira, pesquisa feita por instituto local indicou empate entre os dois candidatos, dando a Quintão 39,95 por cento das intenções de voto, contra 39,83 por cento de Lacerda. Apesar da redução, a campanha mantém a confiança na vitória do candidato, que conseguiu unir parte da esquerda em torno do PMDB na disputa pela prefeitura. "O Leonardo não integra antigos esquemas característicos do PMDB nacional. Ele tem flexibilidade para manter projetos importantes e tinha necessidade de uma referência com essa história de 16 anos de esquerda na prefeitura", ressaltou a deputada federal Jô Moraes (PCdoB), que terminou em terceiro lugar no primeiro turno na capital. Nascido em Taguatinga em abril de 1975, o atual deputado federal foi criado em Belo Horizonte e começou a carreira política como vereador, eleito em 2001, pelo PMDB. Em 2002, Quintão conquistou uma cadeira na Assembléia Legislativa mineira pelo PSB e, em 2003, trocou de partido novamente, filiando-se ao antigo PFL, atual DEM. No mesmo ano, o político voltou para o PMDB, pelo qual se elegeu deputado federal em 2006. "EMPURRADO PARA OPOSIÇÃO" Colega de Quintão na Câmara de Vereadores, na Assembléia e atualmente na Câmara dos Deputados, Jô Moraes afirma que nem sempre estiveram no mesmo lado político. "Na Câmara (de BH), tivemos convivência na mesma base de apoio do prefeito Célio de Castro (PSB). Na assembléia, não tivemos uma convivência muito próxima politicamente, porque ele era da base de apoio ao governador Aécio e eu da oposição", contou a deputada. "Mas tivemos uma maior aproximação na Câmara (dos Deputados), porque lideramos o movimento de liberação de verbas para o metrô de Belo Horizonte" acrescentou. Jô Moraes afirmou ainda que, apesar de apoiar Aécio Neves, Quintão foi "empurrado" para a oposição ao projeto do governador nas eleições municipais, ganhando em consequência o apoio de parte da esquerda. "As circunstâncias empurraram Leonardo para esse posicionamento. E, apesar de campos ideológicos diferentes, concordamos que não seria possível eleger uma pessoa que nunca participou dos 16 anos de história da esquerda na prefeitura", disse Jô, referindo-se a Lacerda. O candidato, aparentemente, também conseguiu o que muita gente acreditava quase impossível: uniu o PMDB mineiro em torno de seu nome. "É o único partido em Minas unido em torno de uma candidatura, porque o Leonardo representa os ideais de liberdade e democracia. E podem acusar o PMDB de tudo, menos de transigir em casos de ameaça à democracia", salientou o deputado estadual Sávio Souza Cruz (PMDB). (Reportagem de Marcelo Portela)