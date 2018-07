Tranquildade antes do início do Enem em Pernambuco Em Pernambuco, o clima é de tranquilidade neste sábado, primeiro dia de provas do Enem 2012. O exame será aplicado em 74 municípios do Estado e a orientação dos organizadores tem sido para que os inscritos lembrem que, em função do horário de verão, os testes começarão ao meio-dia no Estado. Neste sábado, serão aplicadas provas de Ciências Humanas (história, geografia, sociologia e filosofia) e Ciências da Natureza (química, física e biologia). Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha.