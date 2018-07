Tranquilidade marca início do Enem em Campinas Com o cartão de confirmação de inscrição do Enem e o RG na mão, os estudantes de Campinas têm expectativa de que esse ano a prova seja mais séria. Começa neste sábado o primeiro dia do exame, com as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.