Transbordamento deixa Pinheiros e Butantã em alerta

Os motoristas encontravam tráfego interditado em importantes vias da zona oeste, como a pista local da Marginal do Pinheiros, devido ao transbordamento do rio, na Avenida Pompeia, na Avenida Francisco Matarazzo, na Rua Turiaçu, na Avenida Marques de São Vicente, na Avenida Sumaré e na Marginal do Tietê.

Por conta dos trechos alagados nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, a Rodovia Castelo Branco estava com lentidão entre os quilômetros 16 e 13 e na pista marginal entre os quilômetros 14 e 13, sentido São Paulo. No quilômetro 19 da rodovia, o trânsito estava sendo desviado para o Rodoanel, para que os motoristas evitassem os alagamentos.

A pista marginal da Rodovia Presidente Dutra estava, por volta das 17 horas, com três quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 227 e 230, no sentido São Paulo, devido a alagamento na via.

Metrô e CPTM

As quatro linhas da Companhia do Metropolitano (Metrô) operavam com restrição de velocidade. As linhas 7-Rubi e 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estavam interrompidas devido às chuvas. Segundo a CPTM, as estações entre Lapa e Barra Funda da Linha 7 ficaram interrompidas das 15h55 até as 17h07. Já as mesmas estações da Linha 8 permanecem fechadas devido aos alagamentos.