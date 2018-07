Transexual de 18 anos chegar à semifinal do Miss Inglaterra

A britânica Jackie Green, de 18 anos, se tornou a primeira transexual a chegar às semifinais do concurso Miss Inglaterra, após vencer como Miss Popularidade, com os votos do público.

"Quero chamar a atenção para o fato de que as pessoas transgênero são normais e de que temos os mesmos direitos que os demais", disse Jackie, em sua inscrição para o concurso.

"Eu também pretendo ajudar a ONG da qual faço parte, que dá apoio a crianças transgênero e suas famílias", afirmou.

Jackie foi citada pela mídia britânica como a pessoa mais jovem do mundo a passar por uma cirurgia completa de mudança de sexo, já que fez a operação no dia de seu aniversário de 16 anos, na Tailândia.

Na Grã-Bretanha, menores de idade não podem passar pelo procedimento.

De Jack para Jackie

Segundo sua família, desde pequeno, o menino, que então se chamava Jack, insistia em usar roupas femininas e dizia se sentir uma menina presa no corpo errado.

Após sofrer bullying, ele teria ameaçado cortar seus genitais com uma faca e teria tentado o suicídio diversas vezes.

Agora, após conseguir o apoio do público no concurso, Jackie sonha em conseguir o título de Miss Inglaterra, mas suas ambições não param por aí.

Ela também quer desfilar para a estilista Vivienne Westwood no futuro e atuar no cinema.

"Quero mostrar para crianças na minha situação que tudo é possível, desde que você seja você mesma e não se deixe abater", diz.

As semifinais do concurso Miss Inglaterra acontecem no condado de Leicestershire, no dia 30 de maio.