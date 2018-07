Transferência de pacientes do Iaserj foi planejada

"A transferência aconteceu à noite após termos identificado e-mails e mensagens nas redes sociais incitando manifestações contra a remoção. Não achamos que as forças policiais sejam necessárias, mas a presença delas foi usada para garantir a segurança dos pacientes", explicou o secretário, justificando a presença de policiais militares do Batalhão de Choque durante a operação de remoção.

Na madrugada de domingo, 11 pacientes do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Iaserj foram transferidos para diferentes unidades médicas do Estado. Médicos e familiares denunciaram que as transferências foram feitas às pressas e sem a sua autorização.

A transferência foi realizada depois que o governo do Estado conseguiu derrubar uma liminar da Justiça que garantia a continuidade do funcionamento do hospital. O Hospital Central do Iaserj é alvo de uma batalha jurídica desde 2008, quando o Estado do Rio cedeu o terreno ao Instituto Nacional do Câncer (Inca), que possui uma unidade no terreno ao lado. O governo federal planeja utilizar o terreno do atual Iaserj na ampliação do Inca.

Os funcionários e médicos do Hospital Central do Iaserj realizam na manhã desta segunda-feira um protesto no pátio da unidade. Contrariando à determinação judicial, eles continuam atendendo pacientes no ambulatório. Os pacientes se queixam da falta de informações em relação à continuidade dos tratamentos e a consultas já agendadas após a desativação definitiva do Iaserj.

Nove pacientes ainda estão internados no hospital - um no CTI e oito na unidade de doenças infecto-contagiosas. Os nove serão transferidos ao longo deste mês, segundo o secretário Sérgio Côrtes. Ele informou que todos os 11 pacientes transferidos no fim de semana para outras unidades passam bem.