Transferência de tecnologia alavanca Bio-Manguinhos

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) tornou-se o maior laboratório federal a fornecer vacinas por conta de uma bem-sucedida estratégia de transferência de tecnologia. Os acordos com laboratórios internacionais garantiram às empresas a reserva de mercado por alguns anos em um País com cerca de 3 milhões de nascidos anualmente - ou seja, novos consumidores de vacinas.

Por outro lado, deram ao laboratório nacional o domínio da tecnologia e a independência em relação ao mercado internacional na produção de vacinas. As negociações incluíram ainda cláusulas de redução do preço da dose ao longo do contrato.

Fundado em 1976, Bio-Manguinhos produzia apenas a vacina contra febre amarela. Hoje, tem em seu portfólio oito vacinas, das quais duas ainda estão em processo de transferência de tecnologia - rotavírus e a pneumocócica 10-valente. No ano passado, foi o maior fornecedor do Ministério da Saúde, com 150.196.050 doses de imunizantes, o equivalente a 50,6% da demanda nacional. E é exportador das vacinas de febre amarela e meningite A e C - 4,7 milhões de doses foram vendidas ao mercado internacional em 2010.

Bio-Manguinhos tem orçamento anual de R$ 1 bilhão e faturamento de R$ 1,5 bilhão. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas atesta a viabilidade do laboratório como negócio. Está em discussão uma nova modalidade de gestão para a instituição - uma autarquia federal -, para que possa ter uma administração mais ágil e concorrer no mercado internacional de vacinas - um setor que faturou US$ 5 bilhões em 2000 e cuja projeção para 2012 é de US$ 34 bilhões.

Produtos. Além da transferência de tecnologia, 32 produtos estão em desenvolvimento em Bio-Manguinhos, entre vacinas, biofármacos e kits de diagnóstico. Estão na fase pré-clínica, por exemplo, pesquisas para duas vacinas contra dengue. Com base na tecnologia da vacina HiB (Haemophilus influenza B, que causa meningite), transferida pelo laboratório Glaxo Smithkline, Bio-Manguinhos está desenvolvendo uma vacina própria de Meningite Conjugada C.

FICHA TÉCNICA

Maior laboratório público federal, Bio-Manguinhos/Fiocruz existe há 35 anos

Funcionários: 1.282

Faturamento: R$ 1,5 bilhão/ano

Vacinas produzidas: 6

Doses de vacinas produzidas em 2010 para o Brasil: 150,1 milhões

Doses produzidas em 2010 para exportação: 4,7 milhões