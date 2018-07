Transferido de hospital comerciante que dirigiu baleado

No momento do crime, o comerciante estava acompanhado da mulher e de seu bebê. Sua filha, nascida há 20 dias, estava no colo da mãe, no banco de trás, e foi arremessada a 15 metros do veículo durante a capotagem. As duas foram socorridas sem ferimentos graves e passam bem.

O casal de comerciantes estava no bairro Jaçanã pedindo informações de endereço a três senhoras quando um ladrão enfiou a arma pela janela e anunciou o assalto. O pai, assustado, fez um movimento com o veículo e o criminoso atirou. Foram seis disparos, dos quais três acertaram a vítima nas costas.

Ferido, ele dirigiu por dez quilômetros e, na busca por um hospital, perdeu o controle a 200 metros do pronto-socorro da Vila Maria. O carro bateu no guardrail e capotou diversas vezes até atingir uma árvore.

Quando o carro parou, a mãe viu que o bebê não estava mais em seu colo e saiu desesperada à procura da filha, encontrada em uma moita a cerca de 15 metros de distância. "Na hora do assalto a mãe, por instinto, tirou o bebê da cadeirinha e o segurou no colo", disse José Carlos Loureiro, irmão da mulher. Ele acredita que o bebê foi arremessado durante a capotagem pelo vidro de trás do carro, destruído por um dos tiros do ladrão.

Mãe e filha foram encaminhadas ao pronto-socorro da Vila Maria e transferidas ao Hospital São Luiz do Tatuapé. Ambas passam bem. O comerciante foi resgatado das ferragens com sangramento intenso, provocado pelos tiros. Após os disparos, o criminoso fugiu no veículo de um comparsa. O crime será investigado pelo 73º Distrito Policial (DP).