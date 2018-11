Transferido menor suspeito de matar garotas de 13 anos Um dos dois adolescentes suspeitos de matar duas garotas de 13 anos em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, foi transferido nesta manhã para uma unidade da Fundação Casa. Ele tem 15 anos e foi detido no último dia 17. Os corpos das primas R. T. C. e E. S. G. C. foram encontrados por moradores da cidade em um matagal no bairro Cidade São Pedro. Elas estavam desaparecidas desde o dia 5.