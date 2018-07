Transformar 2013 discute ideias inovadoras na educação

Ideias inovadoras de especialistas do Brasil e do exterior para mudar o ensino e a aprendizagem serão apresentadas hoje, em São Paulo, em um evento organizado pela Fundação Lemann em parceria com o Inspirare e o Portal Porvir. O Transformar 2013 também vai discutir os resultados de experiências reais com essas novas maneiras de conectar alunos, professores, escolas e conteúdos.

O evento, de acesso restrito a convidados, será realizado no Hotel Maksoud Plaza, região central da capital paulista. Mas os interessados poderão acompanhar todas as atividades pelo YouTube, ao vivo, a partir das 9h30. O portal estadão.com.br vai cobrir os principais momentos dos encontros.

Estrela. A estrela do Transformar é o indiano Anant Agarwal, presidente do edX, plataforma criada no ano passado por Harvard e MIT para oferecer cursos online de acesso gratuito para massas - MOOCs, na sigla em inglês. Em entrevista exclusiva ao Estado, publicada na segunda-feira, Anant defendeu que cursos online podem ser melhores do que os tradicionais presenciais.

Mas o foco do Transformar será mesmo a educação básica. O evento vai apresentar e debater projetos que estão sendo testados em escolas públicas americanas. Todo o conteúdo na Quest to Learn, por exemplo, de Nova York, é ensinado por meio de jogos.

À tarde, em uma das atividades, um representante do Departamento de Educação de Nova York vai falar de inovação em redes de ensino. Ao lado dele estará Claudia Costin, secretária municipal de Educação do Rio. Ainda haverá espaço para empreendedores, investidores e especialistas discutirem a criação de startups com foco em educação.