Transgênicos podem levar a 'desastre', diz príncipe Charles

O desenvolvimento de cultivos geneticamente modificados pode criar o maior desastre ambiental "de todos os tempos", advertiu o princípe Charles, herdeiro da Coroa Britânica, em entrevista ao jornal The Daily Telegraph. Segundo o príncipe, alimentos transgênicos estão danificando o solo da Terra e enormes corporações multinacionais envolvidas no desenvolvimento de alimentos geneticamente modificados estão conduzindo "uma gigantesca experiência com a natureza e toda a humanidade que deu seriamente errado". Apoiar-se em "gigantescas corporações" por alimentos pode acabar em "absoluto desastre", afirmou. "Isto seria a destruição absoluta de tudo (...) e a forma clássica de garantir que não há alimentos no futuro." O que deveríamos estar debatendo é "segurança de alimentos e não produção de alimentos", disse o príncipe no Daily Telegraph. Segundo ele, ao invés de experimentar com tais culturas, o país deveria oferecer mais apoio a agricultores locais. O governo britânico disse que todas as vozes são bem-vindas no debate sobre culturas transgênicas. Mas o correspondente da BBC, Nicholas Witchell, disse que os comentários "robustos" do príncipe provavelmente vão irritar o governo, que deu sinal verde a 54 plantações experimentais de transgênicos na Grã-Bretanha desde 2000. Mesmo para um príncipe que há muito defende agricultores orgânicos e critica cultivos transgêncos, estes comentários são considerados radicais, disse Witchell. Esta não é a primeira vez que o príncipe Charles se une ao debate sobre transgênicos. Em 1998, ele advertiu que engenharia genética estava levando o homem a uma esfera que pertence "a Deus e só a Deus". O príncipe possui uma fazenda que produz alimentos orgânicos em Gloucestershire, no interior da Inglaterra.