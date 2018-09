Trânsito abaixo do normal em São Paulo e nas rodovias O tráfego de veículos continuava abaixo do esperado na cidade de São Paulo, por volta das 9 horas da manhã de hoje, ferido de 1º de maio, Dia do Trabalho. Neste horário, São Paulo não registrava nenhum ponto de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e não havia registro de acidentes graves. Nas estradas federais e estaduais, segundo as polícias rodoviárias Federal e Estadual, as rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo-Raposo apresentavam tráfego abaixo do normal, sem registros de acidentes. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, o movimento de veículos também é tranqüilo, segundo a concessionária Ecovias. A estimativa da Ecovias é que entre 220 mil e 350 mil veículos sigam em direção ao litoral neste feriado prolongado. Balsas Para os motoristas que vão utilizar o sistema de balsas, no litoral do Estado paulista, o tempo de espera para a travessia entre Santos e Guarujá, no litoral Sul, era de 15 minutos. Os motoristas esperavam um pouco mais, cerca de 20 minutos, para chegar a Ilhabela, a partir de São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo.