Trânsito aos sábados amplia restrições em SP

No Itaim, dez das 17 vias que fazem parte do programa terão a proibição do estacionamento estendida ao sábado, entre 7 e 14 horas. Entre elas estão trechos das Avenidas Faria Lima e Hélio Pellegrino, além das Ruas Tabapuã e Renato Paes de Barros. Ao todo, essa região também perderá 208 vagas de Zona Azul, passando de 1.465 para 1.257. Os marronzinhos já estão circulando com mais frequência por ali, mas as multas, de acordo com a CET, só serão aplicadas a partir de quarta-feira.

Segundo manobristas, clientes de bares e restaurantes e donos de estacionamentos do Itaim, os motoristas foram pegos de surpresa com a troca da sinalização, feita há uma semana. As novas placas já estão todas expostas e são por elas que os motoristas estão se guiando. ?Ontem, um conhecido frequentador do restaurante ia parando o carro dele aqui na porta, como sempre fazia, quando eu disse que ele não poderia mais estacionar. Ele ficou bravo e me perguntou por quê. Como resposta, só apontei a placa com a nova sinalização?, conta o manobrista de um restaurante japonês localizado na Rua Mário Ferraz Erivelto do Carmo Santos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.