Trânsito atrapalha candidatos do Enem em Santo Amaro Os candidatos que chegaram atrasados para as provas do Enem na Unisa reclamam do trânsito na região. Cerca de 40 estudantes que não conseguiram entrar no local ainda estão na frente dos portões reclamando e fazendo pressão sobre o portão contra o fechamento dos portões. Segundo eles, os fiscais bloquearam o acesso ao local dois minutos antes do horário determinado.