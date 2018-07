Trânsito calmo nas principais rodovias de São Paulo

Apenas a rodovia Anhanguera registra congestionamento, na altura do km 11, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, enquanto que no km 71, em Jundiaí, e no km 97, em Campinas, obras na pista deixam o tráfego lento. Já as rodovias dos Bandeirantes, Raposo Tavares, Dutra e Castello Branco tem trânsito normal.

Segundo a Ecovias, o tráfego está normal também em direção ao litoral. Os motoristas que seguem pelo sistema Anchieta/Imigrantes e pelas avenidas Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega encontram boas condições de tráfego.

Na madrugada desta sábado, foi registrado um acidente na rodovia Fernão Dias, em São Paulo, no km 79, sentido Minas Gerais, por volta das 5h, quando duas pessoas morreram e os outros dois passageiros ficaram gravemente feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira na cabeceira de uma ponte.