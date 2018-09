Trânsito complicado no corredor Norte-Sul Trânsito carregado nos dois sentidos do Corredor Norte-sul, por volta das 15hs de hoje. Além do excesso de veículos, os vários ônibus, concentrados no Centro de São Paulo, disponíveis para levar torcedores ao Estádio do São Paulo, na zona sul da cidade, para o jogo para o Campeonato Brasileiro entre o São Paulo e Fluminense, contribuem para o congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Tráfego lento em quase três quilômetros, entre o Viaduto João Jorge Saad e Rua Santa Generosa, no sentido Aeroporto. Para quem segue para Santana, o trânsito segue complicado entre a Rua Tutóia e Viaduto João Jorge Saad.O corredor composto pelas Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato também está carregado no sentido Morumbi, com quase três quilômetros de lentidão.