Trânsito dá prejuízo de R$ 7,6 mil por ano por motorista Os engarrafamentos no trânsito causam prejuízo de R$ 7,6 mil por ano em média para cada proprietário de carro em São Paulo e no Rio, de acordo com estimativa do professor Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral. A conta considera o tempo perdido pelo motorista que poderia ter sido gasto de maneira mais produtiva, para geração de renda, além de despesas extras com combustíveis.