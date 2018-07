Trânsito de SP tem mais de 90 km de lentidão nesta 6.ª

Em São Paulo, o trânsito desta manhã superou a média registrada para o dia e horária pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da cidade. Às 08h45, as vias monitoradas pela CET apresentavam 90 km de lentidão. A Marginal Tietê tinha mais de 21 km de congestionamento no sentido Castello Branco. 10 km são registrados entre as pontes Aricanduva e Casa Verde, reflexo da interdição feita para a Fórmula Indy, que acontece no próximo final de semana na capital. Na Marginal Pinheiros, eram mais de 12 km de lentidão.

Aeroportos

A forte neblina da manhã desta sexta-feira prejudica o funcionamento dos aeroportos em todo o País. Em Campinas, o aeroporto de Viracopos permaneceu fechado para pousos e decolagens até às 8h30, já eram dez voos cancelados e cinco atrasados. Em São Paulo, os aeroportos funcionam com a ajuda de instrumentos, mas sofrem o reflexo dos problemas em outras cidades. Em Congonhas, o registro é de três cancelamentos e quatro atrasos e, em Guarulhos, sete voos cancelados e outros quatro atrasados.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a neblina é uma condição típica do outono. O tempo seco permanece nesta sexta e só há previsão de chuvas a partir de segunda-feira, dia 6. A temperatura mínima registrada pelo CGE foi de 17ºC e a máxima pode chegar aos 27ºC.