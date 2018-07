Trânsito de veículos com destino ao litoral é intenso

É intenso na manhã deste domingo, 7, o tráfego de veículos com destino ao litoral paulista pela rodovia dos Imigrantes. Conforme a concessionária Ecovias, cerca de 4.700 veículos por hora desciam a serra por volta das 11h25. Há lentidão nos trechos de túneis, informa a empresa. Na Rodovia Anchieta, o trânsito está tranqüilo. O tráfego nas rodovias que dão acesso ao interior do Estado também está bastante calmo. A Viaoeste, que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, informa que é normal o trânsito de veículos nas duas rodovias. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes não há registro de lentidão ou acidentes, informa a concessionária Autoban. As rodovias federais Régis Bittencourt, Fernão Dias e Dutra também registram tráfego tranqüilo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.