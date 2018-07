Trânsito é bom, mas intenso nas estradas paulistas

O motorista encontra boas condições de trânsito nas estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior paulista, de acordo com as polícias Rodoviária Federal e Estadual. Apenas na Anhangüera, a concessionária AutoBan informa para dois pontos de atenção devido a obras no Km 97, na região de Campinas, no sentido capital e no Km 95, no sentido interior. Veja também: Seis praias do litoral de SP estão impróprias para banho Confira o que abre e o que fecha na capital no réveillon Operação Verão inclui reforço de policiamento no litoral de SP Fotos de banhistas aproveitando o verão No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego de carros é intenso, mas sem pontos de parada, segundo a Ecovias. Às 12h50, a pista sul da rodovia dos Imigrantes no quilômetro 63, na chegada a São Vicente, foi liberada após acidente envolvendo dois veículos de passeio. Duas pessoas se feriram levemente O sistema opera no esquema 7 por 3, com descida pelas duas pistas via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Na última hora, 6.517 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 2.655 veículos. Desde a meia-noite de segunda, quando teve início a contagem da Operação Ano Novo, 127 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. A Ecovias espera que desçam para o litoral durante todo o feriado entre 400 e 600 mil veículos.