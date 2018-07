Trânsito é intenso em direção ao litoral paulista

Há congestionamento na Rodovia dos Imigrantes no trecho de serra, com pontos de lentidão na região dos túneis, segundo a concessionária Ecovias. Na Anchieta, o movimento é normal, assim como na rodovia Cônego Domenico Rangoni.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o movimento é intenso na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre Itanhaém (km 323) e Mongaguá (km 304), sentido Itanhaém; entre Mongaguá (km 304) e Praia Grande (km 291), sentido Mongaguá; e entre Praia Grande (km 292) e São Vicente (km 282), sentido Praia Grande.

O trânsito também é intenso, segundo o DER, na Rodovia dos Tamoios, entre São José dos Campos e Caraguatatuba, sentido Caraguatatuba; na Manoel Hipólito Rego, entre Guarujá e São Sebastião, sentido São Sebastião; na Mogi-Bertioga, sentido Bertioga; e na Oswaldo Cruz, entre Taubaté e Ubatuba, sentido Ubatuba.

O trânsito é normal na Rodovia Raposo Tavares, no trecho entre São Paulo e Cotia, na Rio-Santos e na Floriano Rodrigues Pinheiro, entre São Paulo e Campos do Jordão.

No Sistema Castello-Raposo há congestionamento em alguns trechos, no sentido interior. Na Rodovia Castello Branco, o trânsito é lento devido ao excesso de veículos na região de Osasco e Barueri, entre os quilômetros 20 e 27, na pista expressa, e entre os km 23 e 24, na pista marginal. Também na Castello Branco, um acidente causa lentidão no trecho entre Barueri, Itapevi e Itu, entre os quilômetros 33 e 35, na pista expressa, e entre os km 36 e 40.

Na Rodovia Régis Bittencourt, em direção ao Sul, há lentidão entre os quilômetros 335 e 337 devido ao excesso de veículos. A concessionária OHL alerta os motoristas para os trechos em que há obras na rodovia e interdição parcial da pista, sentido São Paulo: no km 298, no km 331 e no km 551, todos com movimento normal.

Não há ocorrências em nenhum trecho da Rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro; na Rodovia Fernão Dias, que vai até Minas Gerais; e no Sistema Anhanguera/Bandeirantes, em direção ao interior do Estado. O movimento também é normal no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. (Anne Warth)