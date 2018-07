Trânsito é intenso nas estradas sentido litoral de SP O movimento nas estradas paulistas, que ligam a capital ao litoral é intenso com pontos de congestionamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. No sistema Anchieta-Imigrantes, que leva à Baixada Santista, o trânsito registrava 17 e 40 quilômetros, respectivamente, de trânsito. O motorista que segue para o litoral norte também encontra dificuldades. Tamoios (SP-099), Dr. Manuel Hipólito Rego (Rio-Santos) e Côn. Domênico Rangoni (Piaçaguera-Guarujá) apresentam morosidade em diversos pontos. Já quem segue para o interior paulista não encontra nenhum ponto de lentidão. A concessionária NovaDutra espera que o pico de movimento, nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Dutra, seja das 10 horas às 14 horas de hoje. A ViaOeste, que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, recomenda que os motoristas evitem viajar das 10 horas às 19 horas no sentido interior.