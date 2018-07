Trânsito é interditado no sistema Anchieta Imigrantes

Na Imigrantes, também há um ponto interditado no sentido São Paulo, devido a queda de uma barreira. O trânsito no sentido litoral está congestionado como reflexo da interdição da Anchieta e o trajeto entre São Paulo e Santos, que em condições normais leva 45 minutos, está levando 84 minutos, segundo dados da concessionária que administra a rodovia.

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que liga Santos à Praia Grande, também há um ponto de interdição devido ao alagamento das pistas, a partir da praça de pedágio do Km 280. Nas outras rodovias do Estado, também foram registrados pontos de lentidão, como no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, onde há o trânsito é intenso do km 11 ao km 17 no sentido interior. No sentido São Paulo, está normal.

Na Anhanguera, há pontos de tráfego intenso entre os km 109 e km 104 e do km 18 ao km 20, no sentido interior. Na Castello Branco, há lentidão no sentido interior entre os km 19 e km 24, devido ao excesso de veículos. Na Raposo Tavares, há também pontos de lentidão entre os km 95 e km 91, no sentido capital, e entre os km 36 e km 38, no sentido interior.

Na Nova Dutra, que liga São Paulo ao Rio, há três pontos no sentido São Paulo, entre os km 205 e km 212; entre os km 222 e o km 225 e do km 217 e km 221. No sentido oposto, há lentidão entre o km 150 e o km 147; entre o km 230 e o km 225 e o km 224 e o km 222. Na Régis Bitencourt, há lentidão na pista sentido Curitiba do km 340 ao km 345, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão.