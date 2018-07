Trânsito é lento em direção ao litoral de SP O motorista que vai para o litoral paulista enfrenta lentidão em diversos trechos do sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 20 horas de hoje. Na pista Sul da Imigrantes havia filas de veículos entre os quilômetros 16 e 40 e, na Baixada Santista, entre os quilômetros 62 e 70, por causa da espera no semáforo de São Vicente. A retenção na pista Sul da Anchieta se estendia entre os quilômetros 24 e 40. O sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3, com descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes. No momento, a melhor opção é a descida pela Via Anchieta. A Ecovias contabilizou 175.586 veículos em direção ao litoral de São Paulo desde à zero hora de ontem, sendo que 101.148 veículos já regressaram à capital paulista. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega o problema ocorria entre os quilômetros 276 e 290, em São Vicente. Pela rodovia Cônego Domênico Rangoni o trânsito lento se estendia entre os quilômetros 267 e 276. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o movimento é intenso em direção ao litoral norte pela Tamoios, pela Mogi-Bertioga e pela rodovia Rio-Santos, porém, sem registro de acidentes graves.