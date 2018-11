Trânsito é liberado na Avenida Atlântica, em Copacabana O trânsito foi liberado e voltou ao normal nos dois sentidos da Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em razão da maré alta, a prefeitura havia implantado pista reversível no trecho entre as ruas Miguel Lemos e Bolívar. Apesar da liberação, agentes da CET e da Guarda Municipal estão monitorando o local.