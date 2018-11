Trânsito é liberado na Régis Bittencourt em SP A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt foi liberada por completo por volta das 7 horas no quilômetro 405, entre Juquiá e Miracatu, no Vale do Ribeira. No local, uma carreta tombou. No mesmo horário, o congestionamento estava em 11 quilômetros. Já a pista sentido Paraná está com bloqueio em uma das faixas, após uma carreta virar em "L" e também ficar atravessada na pista, no mesmo local. Porém, não há lentidão.