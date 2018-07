Trânsito é normal nas estradas paulistas O tráfego é normal nas estradas que ligam o interior e o litoral à capital paulista. O único trecho com lentidão ocorre no km 101 da via Dutra, sentido São Paulo, na região de Pindamonhangaba, em função de obras de pavimentação. Como a faixa da direita está interditada, há um congestionamento de 3 quilômetros. Quem volta do litoral encontra trânsito normal, informa a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes. Dos 103 mil veículos que desceram a serra nesse final de semana, 80 mil já regressaram.