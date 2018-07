Trânsito é tranquilo em SP e nas rodovias do estado As ruas da capital paulista estavam livres de congestionamentos nesta manhã, por volta das 9h30, de acordo com dados da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET). Em virtude da folga carnaval, o rodízio municipal de veículos, inclusive o de caminhões, estará suspenso hoje, amanhã e na quarta-feira, retornando apenas na quinta-feira, dia 23, à partir das 7 horas.