Trânsito é tranquilo na capital e nas estradas paulistas O trânsito é tranquilo no início desta tarde, tanto na capital quanto nas principais estradas de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e as polícias rodoviárias federal e estadual. De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 13h30, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo Tavares apresentavam tráfego normal.