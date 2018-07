Trânsito é tranqüilo na capital e nas principais rodovias de SP

O trânsito estava tranqüilo na manhã desta quinta-feira, 26, tanto na capital quanto nas principais rodovias paulista, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e das polícias rodoviárias. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 8h15, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares tinham tráfego normal. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito. Régis O tombamento de um caminhão que transportava engradados de cerveja causou interdição, às 0h30 desta sexta-feira, da faixa da esquerda da pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt na altura do Km 545, em Barra do Turvo(SP), região do Vale do Ribeira, próximo da divisa com o Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficaram livres para o tráfego a faixa da direita e o acostamento. Como no local, que possui pouca iluminação, a incidência de acidentes é grande, a limpeza da pista só podia ser feita após as 6h30. Às 9h50 desta sexta, a pista já estava liberada.