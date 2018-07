Trânsito em estradas começa a ficar mais intenso em SP O trânsito nas estradas de São Paulo já começa a ficar mais movimentado neste início de tarde de terça-feira, última dia do feriado de carnaval. Na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do País, o movimento era intenso no sentido capital paulista, mas sem pontos de lentidão por volta das 13 horas. No sentido sul, o tráfego estava normal, de acordo com a concessionária OHL.