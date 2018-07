Trânsito em estradas perto de Campinas-SP é intenso O movimento nas estradas que cortam a região de Campinas (SP) começou intenso no final da tarde desta quinta-feira (6), por conta do fim de semana prolongado pelo feriado de Independência. No sistema Anhanguera e Bandeirantes, por onde devem passar 660 mil veículos, seis pontos de congestionamentos foram registrados no final da tarde por causa do intenso fluxo de carros, totalizando 18 quilômetros de lentidão. A maioria deles registrados na chegada e na saída da capital paulista.