Trânsito em Santos poderá ser acompanhado em mini blog

As principais ocorrências de locais com trânsito lento, alagamentos, vias interditadas e acidentes, além da sugestão de rotas alternativas, serão disponibilizadas na página da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET) no twitter (twitter.com/_cetsantos_) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h.

Nos finais de semana, serão postadas as informações dos principais bloqueios programados para a realização de provas esportivas, outros eventos e obras.

A CET lembra que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe a utilização de aparelhos de telefonia celular, tablets e smartphones durante a condução do veículo e recomenda aos seus seguidores que acessem as informações antes de colocar o carro em movimento e, caso seja necessária nova consulta, estacionem o veículo para fazer as atualizações.

O atendimento às emergências de trânsito da CET Santos pelo telefone 0800-7719194 permanece funcionando 24 horas.