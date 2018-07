Trânsito em SP registra 95 quilômetros de lentidão

A lentidão no Corredor Norte-Sul atingiu quase nove quilômetros após o bloqueio de duas faixas da Avenida 23 de Maio causado por um carro que pegou fogo na via. Segundo a Polícia Militar, o incêndio foi causado por uma falha elétrica do veículo. Não houve vitimas e a pista foi liberada por volta das 8h.

A Marginal do Rio Pinheiros também registrou tráfego lento para quem seguia no sentido Interlagos. Motoristas na pista expressa enfrentaram até 9,3 quilômetros de congestionamento, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

Na chegada a São Paulo, a estrada mais movimentada foi a Rodovia Ayrton Senna, com mais de sete quilômetros de lentidão na altura de Guarulhos. A Rodovia Anhanguera também apresentou trânsito intenso próximo a Sumaré.